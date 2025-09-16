Чистим София от фасове на 20 септември

Раздават чували и щипки на пл. “Ал. Невски”

Доброволци, бизнеси и екипи на Столичния инспекторат ще разчистят площад “Александър Невски”от фасове - едни от най-трудните за почистване и опасни за околната среда отпадъци.

Столичната община покани софиянци да се присъединят към инициативата “София без фасове” на 20 септември 2025 г. т 10:00 до 12:00 ч. на пл. “Александър Невски”.

За участниците в инициативата са осигурени чували, специални щипки, както и вода и кафе. На тяхно разположение ще бъдат и специални табакери - урни за гласуване, в които пушачите ще могат да подкрепят една или друга теза за София, изхвърляйки фаса си в съответната опция.

След събитието табакерите ще бъдат разположени на ключови места в София, където пушенето често се оказва замърсител на градската среда.

От Столична община обръщат внимание, че един-единствен фас може да замърси до 1000 литра вода - филтрите им не са памук, а пластмаса, която се разгражда десетилетия наред, изпускайки в почвата и водата над 7000 токсични химикала - никотин, тежки метали и канцерогенни вещества. Те убиват микроорганизми, застрашават животните и в крайна сметка стигат до нашата хранителна верига.