Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 17 септември 2025 г.

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 17 септември, от 11 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия за 2025 г.

Внася: министър-председателят



2. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.

Внася: министър-председателят



3. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа



4. Проект на Решение за одобряване на Актуализация на Анализа на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност - предимно търговска или предимно публични функции и политики, одобрен с Решение на Министерския съвет № 231 на Министерския съвет от 2021 г.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа; министърът на финансите министърът на икономиката и индустрията



5. Проект на Решение за приемане на актуализиран Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на отбраната министърът на вътрешните работи



6. Проект на Решение за приемане на Програма за преобразуване на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа;

министърът на финансите министърът на икономиката и индустрията



7. Проект на Решение за откриване на консулство на Република България в Република Малдиви, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Мале и с консулски окръг, обхващащ територията на Република Малдиви, и за назначаване на малдивския гражданин Ахмед Заян Абдула Салих - малдивски гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Република Малдиви, със седалище в гр. Мале и с консулски окръг, обхващащ територията на Република Малдиви.

Внася: министърът на външните работи



8. Проект на Решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Жп линия Видин - София, участък Видин - Медковец от проектен км 84+687 до проектен км 89+884, от Проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин - Медковец", в землището на с. Медковец, община Медковец, област Монтана.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

министърът на финансите



9. Проект на Решение за обявяване на имот - частна държавна собственост, за имот - публична държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



10. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Министерството на културата за нуждите на Държавния куклен театър - Стара Загора, Държавната опера - Стара Загора, и Драматичен театър „Гео Милев" - Стара Загора.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



11. Проект на Решение за изплащане на обезщетенията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата „Н.П. и В.П. срещу България" (жалба № 57184/22) и „Илиев срещу България" (жалба № 34656/18).

Внася: министърът на правосъдието



12. Проект на Решение за приемане на Втори доклад за реализираните мерки и дейности за периода 2023-2024 г., предвидени в Плана за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021- 2026).

Внася: министърът на труда и социалната политика



13. Проект на Решение за одобряване проект на Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност, подписана в Бразилия на 1 февруари 2016 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика



14. Проект на Решение за приемане на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2024 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика



15. Проект на Решение за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2025/2026 година.

Внася: министърът на образованието и науката



16. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

Внася: министърът на образованието и науката



17. Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2025 г. във връзка с предоставянето на държавна финансова подкрепа по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Внася: министърът на образованието и науката



18. Проект на Решение за приемане на Национален план за развитие на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг и скрининг на социалнозначими заболявания до 2027 г.

Внася: министърът на здравеопазването



19. Проект на Решение за приемане на Национална стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве 2030 и План за действие за изпълнение на Националната стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве 2030 за периода 2025-2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването



20. Проект на Решение за даване на съгласие за апортиране на недвижими имоти - частна държавна собственост, в капитала на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев" АД - Кюстендил.

Внася: министърът на здравеопазването



21. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 18 септември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на околната среда и водите



22. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване с орден „Св. св. Кирил и Методий" огърлие.

Внася: министърът на икономиката и индустрията



23. Проект на Постановление за създаване на регионален център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод".

Внася: министърът на културата



24. Проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с Постановление № 118 на Министерския съвет от 2021 г.

Внася: министърът на туризма