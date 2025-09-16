До пет години затвор за притежаване на райски газ

Притежаването на райски газ, с изключение за нуждите за хранителната промишленост, за земеделски и медицински цели, да се наказва с до пет години затвор и финансова санкция.

Това са част от предложенията за законодателни промени, които заедно с доклад, бяха гласувани единодушно от временната Комисия за установяване на съществуващите проблеми с разпространението на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози в Република България, съобщи БТА. Разпространението на райски газ също да се наказва с до пет години затвор и с глоба до 5000 лева, предлагат от комисията.

Предложенията, които са за промени в Наказателния кодекс, ще бъдат внесени в пленарната зала още утре, каза пред журналисти председателят Лъчезар Иванов.

„Направихме проучвания – такава масова употреба на райски газ в Западна Европа от млади хора няма, и тъй като ние като законодатели сме длъжни да отговорим на обществото, а именно да прекратим всякакви форми и начини за разпространението, развитието на тази ужасна зараза, затова и нашите законодателни предложения са да изрежем из основи всякакви възможности за разпространението на райския газ", обясни Иванов.

Той каза още, че административните санкции, касаещи райския газ, ще бъдат премахнати от Закона за здравето с оглед това да не се случва "съдия да бъде изкушен да даде по-лека форма (на наказание - бел.ред.). Санкциите ще бъдат прехвърлени изцяло към Наказателния кодекс (НК)."