Искат оставка на шефката на агенцията за пътна безопасност

14 НПО и бащата на Сияна с писмо до премиера

“Пътната безопасност, която е изключителен експертен въпрос, се превърна в терен за корупция, политически амбиции и скриване на институционална и кадрова немощ”. Това заявиха в писмо до премиера Росен Желязков 14 неправителствени организации (НПО) и поискаха оставката на Малина Крумова, която вече 6 години ръководи създадената през 2019 г. Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”. Декларацията е подписана и от Николай Попов, бащата 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа на 31 март.

Мотивите на експертите от 14-те НПО са, че липса на диалог и взаимодействие на агенцията с неправителствения сектор, няма цялостна държавна политика по потъна безопасност, държавните нституции МВР, МРРБ, транпротното министерство и други продължават да не работят в синхрон, а на парче, предприемат се мерки само тогава, когато трагедията е факт. И България продължава да е на първо място в ЕС по загинали в катастрофи.

Държавната агенция е пряко подчинена на премиера Росен Желязков, която на 27 май є даде срок от един месец, в който да заработи. От НПО-тата обаче изтъкват, че агенцията няма нужния експертен състав и в кризисни моменти се занимава с прехвърляне на отговорности.