КПК подложила Община Варна на пълен одит

ПП-ДБ: Кметът е в ареста, за да бъде отстранен от поста

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е подложила на пълен одит Община Варна, което е намеса на следствените органи в местното самоуправление. Това обяви и.д кмет Павел Попов на пресконференция на представители на коалиция ПП-ДБ. Според него след ареста на Благомир Коцев на 8 юли КПК е отправила над 100 въпроса към администрацията, касаещи не само разследваната обществена поръчка за хранене, а и много други най-различни неща, включително и доставката на тоалетна хартия. Разпитвани във Варна служители после били викани в София да дават пак показания. “Съдействаме на комисията, но това спъва работата ни”, каза Попов.

Той бе категоричен, че Благомир Коцев е държан в килия с едничката цел да бъде отстранен от поста. След като на 12 септември СГС отаза да промени мярката му за неотклонение, на 18 септември предстои заседание на САС. Ако и той остави кмета в ареста, планът за отстраняването му може да се осъществи”, коментира Попов. Той изпълнява кметските функции до 30 октомври, когато изтича отпускът на Коцев. Според ЗМСМА кметът може да не ходи на работа още 1 месец. “Така в края на ноември Общинският съвет ще може да избере временен кмет за 2 месеца и през януари 2026 г. да бъдат проведени местни избори, което ще изложи на риск започнати проекти и ще е подмяна на вота на варненци”, разясни Попов.

Заедно с Ивайло Митковски, Стела Николова, Антон Тонев и София Колева от ПП-ДБ той призова жителите на града утре в 18,30 часа отново да излязат на протест, за да защитят демократичния си избор и да изкажат неудовлетворението си от работата на прокуратурата. Антон Тонев посочи, че примери за погазване на правото има и в Пазарджик и София, където местните избори спечели ПП-ДБ. А Ивайло Митковски бе категоричен, че коалицията стои твърдо зад избора на Благомир Коцев и ще се бори за осветляване на работата на правната система у нас.