15 души получават званието "Почетен гражданин на София"

"Основата на един град са неговите жители. Най-голямото богатство на София са хората – със своите мисли, дела, думи, вълнения и решения, с които създават ежедневно". Това каза днес кметът на София Васил Терзиев на тържествена сесия на Общинския съвет по повод празника на града 17 септември.

По думите на столичния кмет "в основата на всяко добро общество стоят ценностите. Празникът на София ни напомня именно за тях – надежда, вяра, любов и мъдрост.

"Вярвам, че всеки от нас може да носи тези ценности в своите ежедневни избори, за да оставим след себе си по-добър и по-устойчив град за децата ни. Всеки гражданин има своята роля в развитието на София. Заедно можем да постигнем много повече, защото истинските ценности се изграждат тогава, когато всички избираме по-доброто", заяви също Терзиев.

"Днес ще отличим хора, които със своите постижения показват моделите, на които обществото ни може да се опира. Те идват от различни възрасти и сфери – наука, култура, спорт, обществен живот – но всички са достойни и вдъхновяващи примери. Техните успехи ни насърчават да мечтаем по-смело, да вярваме в доброто и да го постигаме заедно."

На тържествена сесия на Столичния общински съвет кметът на София Васил Терзиев и председателят на Общинския съвет Цветомир Петров връчиха отличията „Почетен граждани на София“ и „Почетен знак“ на общо 15 изявени в различни области личности, които са допринесли с таланта и постиженията си за развитието на София и са постигнали забележителни успехи.

Със званието „Почетен гражданин“ са отличени актьорът Руси Чанев, режисьорът и актьор Стефан Мавродиев, поетът Найден Вълчев, Виктор Лилов – най-добрият български олимпиец по науки за 2024 г., Таня Богомилова – олимпийски шампион по плуване от Игрите в гр. Сеул през 1988 г., Алберт Попов – състезател по ски алпийски дисциплини и победител в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо, Италия, арх. Станислав Константинов, проф. дтн инж. Цоло Вутов – индустриалец, учен и благодетел.

„Почетен знак“ получиха: младите талантливи тенисисти Александър Василев и Иван Иванов, както и автомобилният състезател Никола Цолов, Мария Ландова – художник, преподавател и културен деятел, Мария Атанасова – педагог, режисьор, общественик и основател на група „Жестим“ и театър „Мим-Арт“. Дружеството на кардиолозите в България също бе отличено с почетен знак за цялостната си дейност. Отличието получи проф. Кирил Карамфилов.