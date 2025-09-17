Стадо коне пасе пред КАТ в Плевен

Куриозно клипче на стадо коне, което необезпокоявано пасе пред сградата на КАТ в Плевен на ул. "Върбишка", стана истински хит в социалните мрежи, видя "Труд news".

Видеото е на плевенчанина Йордан Йорданов и е заснето на 12 септември. За по-малко от седмица клипът има над 320 000 гледания. Не липсват и шеговити коментари от граждани:

"Гледани животни! Явно служителите са дошли на работа с еко транспорт! И после кажете че не сме Швеция!", "По-добре са от новите патрулки", "Красиви животни. Ще почистят треволяците, щото цветя не виждам", "Много се развеселих с тези коментари! Плевен през соца беше един от най-хубавите градове и селата от окръга! Сега не е така!", "Село Буковлък е на 100 метра от КАТ-Плевен, това обяснява наличието на конете, хората от малцинствата си ги пускат на свободно отглеждане, а иначе тревата е по-сочна и в изобилие, защото не се коси..".