Домакинства в седем района на София остават без вода на 18 септември

На 18 септември (четвъртък) 2025 г. във връзка с локализиране на скрит теч по ул. „Околовръстен път“, кв. „Факултета“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 16:00 часа на клиенти на „Софийска вода“ в седем района на столицата, съобщиха от "Софийска вода".

Това ще засегне:

- ж.к. „Люлин“ 3 - бл. 368, бл. 369, бл. 370, бл. 371

- ж.к. „Люлин“ 4

- ж.к. „Люлин“ 5

- ж.к. „Филиповци“

- кв. „Филиповци“

- кв. „Суходол“ – района между ул. „Люлинска“, ул. „3-ти март“, ул. „Люлинска“, ул. „Щит“, ул. „Брегалница“, ул. „Стоичко Станиславов“, ул. „Павел Младенов“, ул. „Дъб“, ул. „Овчо поле“, ул. „Траян Танев“ и ул. „Момина сълза“; ул. „Суходолска“ от ул. „Околовръстен път“ до № 171

- ж.к. „Овча купел“ 1 – района между ул. „Монтевидео“, ж.п. линия, ул. „Производствена“ и ул. 763

- ж.к. „Овча купел“ 2.

от дружеството посочват, че при продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа ще осигурят алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

- ж.к. „Люлин“ 4 - пред 96 СУ „Лев Николаевич Толстой“

- ж.к. „Люлин“ 5 - пред 97 СУ “Братя Миладинови“

- кв. „Филиповци“ - на площада

- кв. „Суходол“ - на площада

- кв. „Овча купел“ - ул. Монтевидео пред магазин „ Фантастико“

- кв. „Овча купел“ – пред болница „Доверие“.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21.