За пръв път у нас: Червенокоремни миниатюрни маймунки заживяха в зоопарка на Бургас

Зоопарк Бургас вече е дом на двойка червенокоремни тамарини. Те са едни от най-очарователните представители на южноамериканските джунгли и са познати още като белоусти тамарини.

Тамарините в Бургас са първите екземпляри от този вид, които могат да бъдат видени у нас, и тяхното присъствие е истинска атракция както за посетителите, така и за любителите на екзотичната природа, съобщават от зоопарка.

Миниатюрните маймунки впечатляват със своето червеникаво коремче, снежнобели устни и невероятна пъргавина.

Те тежат едва половин килограм, но могат да правят невероятни скокове и общуват помежду си чрез цели „разговори“ от звуци и жестове.

Срещат се в тропическите гори на Амазония – главно в Бразилия, Перу и Боливия. В природата видът е застрашен поради унищожаване на местообитанията.