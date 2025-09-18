Пиян германец катастрофира в Свети Влас, иззеха му колата

Пиян германец се качил зад волана и катастрофирал самостоятелно на улица в Свети Влас. Возилото му е "Мерцедес ML 250", с бургаска регистрация.

Дошлите на място полицейски служители констатирали, че е шофирал след употреба на алкохол с концентрация - 2,05 промила.

Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет. По случая е образувано бързо производство.

На пътя Бургас – Камено, в района на отбивката за социалния дом за пълнолетни умствено изостанали лица - село Русокастро, служители от Районно управление - Камено засекли и пиян нашенец, също с кола марка "Мерцедес".

Мъжът е от айтоското село Пирне, а возилото му с шуменска регистрация. Водачът шофирал след употреба на алкохол с концентрация - 1.56 промила. Задържан е за срок до 24 часа.