Прокурорският син имал крими досие,  взели му и книжката

Самопризнанията му не трогнаха магистратите от Варна

Криеше лицето си от медиите

Състав на Варненския районен съд задържа под стража Николай Маджаров, който на 15 септември бе арестуван при акция на ГДБОП в имот на фамилията му в с. Драка, община Средец, където бе намерена наркооранжерия.

31-годишният мъж е син на бившата ръководителка на спецпрокуратурата и настоящ редови апелативен прокурор в Бургас Валентина Маджарова. За да се гарантира безпристрастност, с разпореждане на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването срещу младия мъж бе прехвърлено към Варненската районна прокуратура. Тя обвини Маджаров в две престъпления - за държане и отглеждане на растения от рода на конопа, и внесе искане в съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. Делото трябваше да се гледа в Средец, но магистратите там вкупом си направиха отвод, защото познавали майка му. Така и мярката се гледа във Варна по решение на ВКС.

Николай Маджаров бе доведен под конвой от Бургас. Той бе скрил лицето си с шапка и медицинска маска. В съдебната зала стана ясно, че при претърсването на наркофермата в странджанското село са били иззети 90 растения от рода на конопа с тегло над 45,6 кг и 7,6 кг суха тревиста маса. Назначена е експертиза, която ще определи точните количества, но от прокуратурата бяха категорични, че те са значителни.

Изтъкнато бе, Маджаров има и предишни криминални прояви - през 2015 г. е оказал съпротива на полицейски орган, а три години по-късно е участвал в грабеж. Отнета му е била и шофьорската книжка заради отказ да се подложи на тест за наркотици при пътна проверка. Защитата опонира, че той не е осъждан и въпреки че няма постоянна месторабота, има постоянен адрес и няма опасност да се укрие. Адвокат Юлиян Георгиев изтъкна, че клиентът му е направил пълни самопризнания още в момента, когато са го арестували, сам е посочил на органите на МВР детайли, свързани с престъпната му дейност и затова настоя мярката му за неотклонение да е домашен арест, гаранция или подписка. Това поиска и самият Маджаров, който заяви, че съжалява за стореното и подчерта, че съдейства на следствието. Магистратите обаче прецениха, че ако е на свобода, обвиняемият може да се укрие или отново да престъпи закона и уважиха искането на прокуратурата, като го задържаха под стража. Очаква се мярката да бъде обжалвана на 24 септември пред окръжния съд.

Това е поредният случай, когато прокурорски син погазва закона. Продължава издирването на Васил Михайлов, син на обвинителя от Перник Бисер Михайлов. 22-годишният мъж получи няколко обвинения и по някои от тях има присъди. След изчезването си, той на два пъти направи видеообращения, но полицаите още не могат да влязат в следите му и да го задържат.