Прокурорският син имал крими досие,  взели му и книжката

Криеше лицето си от медиите
Състав на Варненския районен съд задържа под стража Николай Маджаров, който на 15 септември бе арестуван при акция на ГДБОП в имот на фамилията му в с. Драка, община Средец, където бе намерена наркооранжерия.
31-годишният мъж е син на бившата ръководителка на спецпрокуратурата и настоящ редови апелативен прокурор в Бургас Валентина Маджарова. За да се гарантира безпристрастност, с разпореждане на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването срещу младия мъж бе прехвърлено към Варненската районна прокуратура. Тя обвини Маджаров в две престъпления - за държане и отглеждане на растения от рода на конопа, и внесе искане в съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. Делото трябваше да се гледа в Средец, но магистратите там вкупом си направиха отвод, защото познавали майка му. Така и мярката се гледа във Варна по решение на ВКС.
Николай Маджаров бе доведен под конвой от Бургас. Той бе скрил лицето си с шапка и медицинска маска. В съдебната зала стана ясно, че при претърсването на наркофермата в странджанското село са били иззети 90 растения от рода на конопа с тегло над 45,6 кг и 7,6 кг суха тревиста маса. Назначена е експертиза, която ще определи точните количества, но от прокуратурата бяха категорични, че те са значителни.
Изтъкнато бе, Маджаров има и предишни криминални прояви - през 2015 г. е оказал съпротива на полицейски орган, а три години по-късно е участвал в грабеж. Отнета му е била и шофьорската книжка заради отказ да се подложи на тест за наркотици при пътна проверка. Защитата опонира, че той не е осъждан и въпреки че няма постоянна месторабота, има постоянен адрес и няма опасност да се укрие. Адвокат Юлиян Георгиев изтъкна, че клиентът му е направил пълни самопризнания още в момента, когато са го арестували, сам е посочил на органите на МВР детайли, свързани с престъпната му дейност и затова настоя мярката му за неотклонение да е домашен арест, гаранция или подписка. Това поиска и самият Маджаров, който заяви, че съжалява за стореното и подчерта, че съдейства на следствието. Магистратите обаче прецениха, че ако е на свобода, обвиняемият може да се укрие или отново да престъпи закона и уважиха искането на прокуратурата, като го задържаха под стража. Очаква се мярката да бъде обжалвана на 24 септември пред окръжния съд.
Това е поредният случай, когато прокурорски син погазва закона. Продължава издирването на Васил Михайлов, син на обвинителя от Перник Бисер Михайлов. 22-годишният мъж получи няколко обвинения и по някои от тях има присъди. След изчезването си, той на два пъти направи видеообращения, но полицаите още не могат да влязат в следите му и да го задържат.