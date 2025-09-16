Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, се оказа наркофермер

Спипали го докато се грижи за насажденията

Прокуратурата ще иска постоянен арест

Синът на бившата шефка на специализираната прокуратура и бивш зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, който вчера беше хванат с 50 килограма марихуана, е задържан за 72 часа с прокурорско постановление. Това става ясно от съобщение на пресслужбата на държавното обвинение.

Освен това, той е отглеждал "стоката" в специално оборудвана за целта наркооранжерия.

"Под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Варна се води разследване за отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на закона и за държане без надлежно разрешително на високорисково наркотично вещество – марихуана.

На 15 септември 2025 г. след проведена специализирана операция на ГДБОП-Бургас е задържан 31-годишния Н.М. В хода на операцията е установено, че в имот, намиращ се в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия, се отглеждат множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерена и иззета суха тревиста маса", гласи информацията.

От МВР уточниха, че във високотехнологичната оранжерия са открити множество добре развити растения, а прокурорският син е арестуван в момент на полагане на грижи за насажденията.

Днес, младият мъж е привлечен в качеството му на обвиняем за две престъпления - по чл. 354в, ал. 1 от НК и по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия разследването прокурор, за да бъде обезпечено присъствието му при определяне на мярка за неотклонение. Прокуратурата ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

"Разследването по досъдебното производство е в начален етап. До момента са извършени множество процесуално-следствени действия – оглед, претърсвания, изземвания, разпити. Предстои извършване на още действия по разследването, в това число и назначаване на ботаническа и физико-химическа експертизи за прецизиране на обвиненията", посочват от прокуратурата.

Вчера, и.д. главен прокурор Борислав Сарафов прехвърли разследването от Бургас на прокуратурата във варна с цел гарантиране на обективността, ефективността и безпристрастността на досъдебното производство.