Камион се обърна в Карловско, затруднява движението по Подбалканския път

Движението по Подбалканския път е затруднено заради инцидент с обърнат тир в участъка между Калофер и Васил Левски, съобщиха от полицията.

Сигналът за произшествието е получен около 12:45 ч. Товарният камион с прикачено полуремарке се обърнал встрани на пътното платно. На място са екипи на Районното управление в Карлово, които подпомагат преминаващите автомобили. Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата, довели до произшествието. Водачът на камиона не е пострадал сериозно, алкохолната му проба е отрицателна.

От МВР съветват водачите да бъдат внимателни и да се движат със съобразена скорост.