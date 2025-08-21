Пиян познайник на полицията се разби в детска площадка след гонка с органите на реда

Познайник на полицията с предишни провинения се е забил в детска площадка след гонка с властите. Той е бил с 2,7 промила алкохол. Това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев.

Ето какво още пише той:

Информация във връзка с инцидента до бл. 38 в кв. “Христо Смирненски”:

Снощи, около 22:30 ч., VW Transporter се е “врязал” в детската площадка след полицейско преследване в квартала и нанесени поражения по три други превозни средства.

Извършителят е задържан и първата му проба е 2,7 промила, чака се кръвна.

Той е познат на полицията и има предишни такива прояви.

Образувано е досъдебно производство и най-вероятният резултат от процеса ще бъде конфискация на превозното средство и ефективно наказание (затвор).

Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката.

В момента наш екип е там и разчиства площадката.

Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация.