Откриха маска и ножове у обвинения за убийството в Първомай (обзор)

Избягал с автомобил

21-годишният приятел на дъщерята признал, че е бил в къщата

21-годишен студент от Варна е заподозреният за убийството на полицейската съпруга Димитрина Грозева от Първомай. Младежът е учел в УНСС в София и е живеел в общежитие в Студентски град, където е задържан. Открити са маската и специалните камуфлажни дрехи, с които е бил заснет от охранителна камера в нощта на престъплението. При обиските на различни места са намерени няколко ножа, експертиза ще покаже дали с някой от тях е била намушкана Димитрина.

По време на разпитите заподозреният признал, че във фаталната нощ е бил в дома на почерненото семейство в Първомай, но за да търси дъщерята, с която били скъсали преди около месец и половина. Той отрича да е извършил престъплението, но има събрани достатъчно доказателства и му е повдигнато обвинение за умишлено убийство, каза Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив. Ще бъде поискано постоянното му оставане в ареста. Според събраните до момента доказателства, на 18 август около 4.20 часа извършителят е прескочил оградата на къщата. Димитрина се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата. Там младежът є нанесъл смъртоносна прободна рана в областта на шията. След това е отишъл в покрайнините на Първомай, където бил оставил автомобила си. 18-годишният син на жертвата се е събудил 10 минути по-късно и намерил тялото на майка си. Полицията е издирвала нападателя в три области - Хасково, Пловдив и София.