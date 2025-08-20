От ГДБОП предупреждават за фалшиви профили и сайтове, дублиращи промоции на истински фирми

От отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) предупреждават на Фейсбук страницата си за фалшиви профили и сайтове, дублиращи промоции на истински фирми.

През последните дни са установени измамни страници, които копират официални профили и сайтове на компании. Най-често са на онлайн магазини, обявили сезонни намаления, или промоции, които измамниците използват, за да заблудят клиенти.

Целта им е да убедят потребителите, че пазаруват от реален магазин и да привлекат с още “по-изгодни” оферти и игри. Трябва да се плати само с карта.

От „Киберпрестъпност“ препоръчват на хората да бъдат сигурни, че посещават само официални сайтове. Също така да проверяват профила в социалните мрежи – кога е създаден, колко последователи има, дали е верифициран със синя отметка. "Ако има малко или никакви последователи – той е фалшив!", предупреждават от ГДБОП.

При измама трябва да бъде подаден сигнал в системата за докладване на социалната мрежа или към дирекция „Киберпрестъпност” на ГДБОП.