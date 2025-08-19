Убиец на фотограф остава в ареста

Това реши Районният съд в Генерал Тошево

Бил ударен с юмрук

Районният съд в Генерал Тошево наложи постоянен арест на мъж, обвинен за убийството на свой съсед - местният фотограф Динко Георгиев (67 г.). Извършителят Е. А. е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост след нанесена умишлено телесна повреда на жертвата.

Случаят е от 13 август вечерта, когато съпругата на Динко направила забележка на съседи, които пушели наргилета на двора и вдигали шум. Вкупом те нападнали комшиите. Динко бил ударен с юмрук от Е. А., паднал на земята и бил откаран в болница. След 4 дни в кома починал.

Динко Георгиев е обичан и уважаван в градчето, където повече от 40 години работи като фоторепортер в местния вестник “Добруджански глас”. Има и собствено фотоателие, където днес местните хора ще могат да си вземат последно сбогом с него.