Съдът оправда прокурор Константин Сулев, обвинен заради Пепи Еврото

Софийски градски съд оправда изцяло прокурор Константин Сулев. Присъдата не е окончателна и подлежи на протест пред горната инстанция.

Прокурорът е обвинен за това, че за времето от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и с цел да причини вреда на Петьо Петров - Еврото и Кристиян Христов.

По-рано днес прокуратурата поиска условна присъда за Сулев. Прокурор Йордан Петров не коментира присъдата пред медиите.

Съдебният състав посочи, че съгласно Конституцията магистратите, при осъществяване на съдебната власт, не носят отговорност за техните служебни действия, освен ако извършеното от тях не е умишлено престъпление от общ характер, информира БТА. Съдът постанови, че прокурор Сулев е невинен, като не е нарушил, нито е неизпълнил служебните си задължения с цел да набави облага и да причини вреда. Разноските по делото са за сметка на държавата, присъди градският съд.