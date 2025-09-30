СГП обвини румънски гражданин, счупил прозорци на търговски обекти в центъра на София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Румъния, счупил прозорци на търговски обекти в центъра на гр. София. Това съобщиха от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателство сочат, че на 28.09.2025 г. около 21:15 часа, обвиняемият В.Ф. в условията на продължавано престъпление е счупил стъклени прозорци на седем търговски обекта на бул. Княгиня Мария Луиза и ул. Екзарх Йосиф в гр. София.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 216, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Предвид възможността да се укрие, В.Ф. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане до съда за налагане на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.