Осем години затвор и 100 000 лева глоба за турски тираджия за контрабанда на коноп през Калотина

Окръжна прокуратура – София постигна осъдителна присъда по дело за контрабанда на наркотично вещество в особено големи размери.

Подсъдимият Д.Т., гражданин на Турция, е работел като шофьор във фирма, занимаваща се с транспортна дейност.

Около 02,00 ч. на 14 август 2024 г. Д.Т. пристигнал на ГКПП Калотина с управляваната от него товарна композиция, състояща се от влекач и полуремарке с турски регистрационни номера. При проверка, извършвана от митническите служители, подсъдимият предоставил документи, удостоверяващи превозвания от него товар от Германия за Турция – дизелови двигатели. Заявил, че няма нищо за деклариране.

Товарният автомобил бил селектиран за извършване на рентгенова проверка, при която била маркирана подозрителна зона в предната част на ремаркето. В нея били открити найлонови пликове, нефигуриращи в представената от водача транзитна митническа декларация, международна товарителница и фактура.

В единия от пликовете бил установен обвит в алуминиево фолио пакет, съдържащ зелена тревиста маса. При полеви наркотест веществото реагирало положително на марихуана, съобщават от държавното обвинение.

При последващо претърсване били иззети 10 черни полиетиленови чували, в които били укрити малки пликове, обвити в алуминиево фолио, съдържащи зелена тревиста маса.

В хода на разследването е била извършена физико-химическа експертиза, според заключението на която, незаконно превозваното от подсъдимия Д.Т. вещество по химическия състав и морфология се идентифицира като коноп (канабис, марихуана), с доказано наличие на основен компонент тетрахидроканабинол и други вещества от групата на канабиноидите.

Според изготвената съдебно-икономическа експертиза общата стойност на установените в пакетите 67 379,45 грама коноп възлиза на 1 078 071,20 лева, съгласно Постановление на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

Д.Т. е бил привлечен в качеството на обвиняем за контрабанда на наркотично вещество през границата от Сърбия в България, а впоследствие предаден на съд с обвинителен акт.

След проведено съкратено съдебно разследване 33-годишният гражданин на Турция се е признал за виновен и е осъден на 8 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване, след редукция на наказанието, и глоба в размер на 100 000 лева.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.