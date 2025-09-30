Прокуратурата разследва схема за измами с договори за апартаменти „на зелено“ в София

Разследват пет свързани дружества и няколко физически лица

МВР търси пострадали то схемата през социалните мрежи

Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство по сигнали на хора, които са си купили апартаменти "на зелено", а след това договорите са били едностранно развалени от изпълнителите по начин, по който лицата търпят сериозни имуществени щети. Сезирани са НАП, ДАНС, ДНСК и КЗП. Измамата е в особено големи размери.

"Образувано е досъдебно производство заради дейност между 2021 година и 2024 година, при която са измамени множество лица с цел имотна облага. Изискани са документи и са възложени проверки на много институции", каза на брифинг пред медиите прокурор Николай Николаев, говорител на СРП.

Той посочи, че на Националната агенция за приходите е възложено да прави ревизия на пет дружества, свързани помежду си, както и на няколко физически лица. На Комисията за защита на потребителите е възложено да провери наличието на неравноправни клаузи при сключването на предварителен договор. На Дирекцията за национален строителен контрол е възложено да проверят строителните книжа и да установят етапа, на който е завършен обектът по документи. Държавна агенция „Национална сигурност“ трябва да провери всички транзакции и евентуално да блокират при подозрителни такива.

Разследването е възложено на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Търсим пострадали лица, провеждаме разпити и издирвания, чрез които следва да изясним профила на дружествата и свързаните с тях лица, каза пред медиите Делян Динев, началник на сектор „Индустрия“ към „Икономическа полици“ на СДВР.

Той посочи, че има как чрез вече организирани групи във фейсбук от пострадали при тези измами, полицията да се свърже чрез хората. Динев апелира пострадалите да подадат сигнал.

По-рано пред Нова ТВ потърпевши обясниха, че предварителните им договори, сключени с различни фирми, били прекратени едностранно преди акт 15. След това жилищата им били продадени на дружество, учредено през юли.