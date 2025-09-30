Откриха два трупа в трюма на кораб в Бургас

Двама души са открити мъртви на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови товарен кораб DEVBULK BEGUM, съобщи Maritime.bg.

Телата са намерени тази нощ, когато започва обработка на кораба в терминал на Пристанище Бургас.

Те са били в товарен хамбар, но не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд. Не са и служители или работници в пристанищния терминал, според информация на изданието.

Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка в Equasis.

Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу.

Започнало е разследване