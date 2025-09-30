Рушветчиите от ДАИ остават зад решетките

Георги Георгиев и Борис Борисов се правели на полицаи, плашели с арести

Нито стотинка за изнудвачите на пътя!

Двамата държавни служители - бандити, които изнудват чужди шофьори и искат и прибират подкупи от тях, остават за постоянно в ареста. Това постанови без никакви церемонии и юридически увъртания Софийският градски съд. Дано това съдебно решение се разчуе не само в средите на бившата ДАИ, да прочетат за него и колегите им от КАТ, жандармерията, Охранителна и Гранична полиция, които се разхождат със стоп палки по пътищата и питат шофьорите: "К'во ше прайме сеа?" Е това ше прайме: "Ще лежите по арестите!", отговори им българският съд.

Както писа "Труд news", двамата служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Георги Георгиев и Борис Борисов бяха задържани миналия четвъртък, след като прибрали от двама британци и един нидерландец 300 евро и 400 лева рушвети. Чужденците карали ТИР-овете с техника за концерта на Роби Уилямс.

На входа на София при мотел "Църна маца" на магистрала "Тракия" Георгиев и Борисов спирали камионите и разправяли, че са полицаи. Те заплашвали тираджиите, че ако не дадат подкупи, ще бъдат пратени зад решетките за една нощ, ще задържат и товара им, за да не може да стигне до стадион "Васил Левски". Отначало униформените хубостници написали на прашния капак на патрулния си автомобил колко пари искат, но понеже финикийският език не бил ясен на изнудваните шофьори, Георгиев и Борисов използвали "Гугъл преводач". Най-приятният момент в цялата история е, че двама бритнаци теглили по една майна на българския контролен орган и си заминали, без да им дадат нищо. Така трябва да постъпваме и всички българи - нито стотинка, нито евроцент за рекетьорите! Да си изпишат химикалките, докато съставят актове!

"Обвинението срещу нас е малко превишено и скалъпено!", каза в свое оправдание Георгиев. А Борисов пък добави, че имал съмнение, че единият тираджия е дрогиран, като че ли задачата му на "Църна маца" е била да се прави на полеви наркотест на КАТ.