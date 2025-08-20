Мъж е задържан в Разград за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, съобщиха от полицията в Разград.

Снощи около 23:30 часа лек автомобил „Ауди А2“ е спрян на бул. „Априлско въстание“ в Разград. В хода на полицейската проверка е установено, че 34-годишният шофьор от село Стражец е под въздействието на алкохол и наркотици. Пробата му с дрегер отчела 2,63 промила, а „Drug test“-ът показал резултат, положителен на амфетамин. Взети са кръвни проби за химичен анализ. Мъжът е задържан в управлението в Разград, а по случая е образувано досъдебно производство.

В периода от 11-и до 17 август 2025 година в област Разград са установени четирима шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол. При един от тях концентрацията е била над 1,2 промила.