Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай

21-годишен мъж е задържан и привлечен като обвиняем за извършеното умишлено убийство в гр. Първомай, съобщават от Окръжната прокуратура в Пловдив.

И.Ц. е обвиняем за това, че на 18 август умишлено е умъртвил 44-годишната Димитрина Грозева в Първомай. Извършителят е задържан на 18 август 2025 г. в София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив и Главна дирекция "Национална полиция" под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.

И.Ц. е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Подробности за престъпление ще бъдат представени утре на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция" и ОД на МВР-Пловдив.