По неофициална информация задържаният за убийството в Първомай бил познат на семейството. Той е заловен в 13 блок в „Студентски град” в София – общежитие на Техническия университет. От снощи там има засилено полицейско присъствие. Входът на блока беше обграден от униформени, които допускаха само живеещите вътре.

Полицията и прокуратурата работят по различни версии като основната е опит за обир. От иззетите видеозаписи в района обаче се вижда младеж с качулка. Това навело разследващите на мисълта, че мотивът за убийството може и да е друг. По неофициална информация заподозреният имал отношения в дъщерята на семейството, която е студентка в Пловдив.

44-годишната съпруга на полицай беше открита мъртва от сина си в дома на семейството в понеделник сутринта. Тя била намушкана с нож. По време на нападението мъжът на жертвата – Здравко, бил дежурен в Районното управление. Полицията отказва официална информация, но се смята, че Димитрина е открита с прободна рана в областта на шията.

Тя работела като домакин в детската градина в квартала. Всички нейни познати казват, че била добра жена. „Уникално семейство бяха. Никога не съм имала лошо мнение за нея”, споделя съседка.

„Едва ли става въпрос за обир. Действията говорят за личен мотив и преднамерена жестокост“, коментира криминалистът Иван Савов по БТВ.

По думите му обстоятелствата около бягството на заподозрения в Студентски град подсказват за предварително обмисляне на действията. Въпреки това, фактът че мъжът е заснет от камери в Първомай, сочи, че той не е бил достатъчно подготвен да избегне разкриване.

„Става въпрос вероятно за млад човек, воден повече от емоции, отколкото от хладнокръвно планиране“, допълни Савов