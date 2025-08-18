Заради психично и други хронични заболявания: Намалиха доживотната присъда на отцеубиец

Осъден на доживотен затвор за убийството на баща си мъж ще лежи зад решетките 18 години. Това реши състав на Варненския апелативен съд, който намали наказанието, дадено от добричките окръжни магистрати на Танер А.

Сутринта на 3 август 2023 г. той затрил баща си Селим след пореден домашен скандал в семейния дом в тервелското с. Зърнево. 48-годишният днес син нападнал 69-годишния си родител с юмруци, после му нанесъл и удари с кухненски нож, един от които попаднал в сънната артерия и се оказал фатален. Танер избягал при роднини в Шуменско. После подал сигнал в полицията, но преди да бъде арестуван, получил инфаркт.

Мъжът страда от психично заболяване, бил е настаняван за принудително лечение. Заради честите изблици на агресия от него се страхуваше цялото село. След като медиците го спасиха, първоначално той бе под домашен арест. Съселяните му обаче се вдигнаха на протести, организираха и граждански патрули, тъй като Танер обикалял из съседните дворове и вдигал скандали. Затова съдът измени мярката му за неотклонение и от края на август 2023 г. той е в килия. В деня на зверството не е трябвало да бъде у дома, тъй като седмица по-рано Районният съд в Тервел издал заповед за незабавна защита на Селим, според която синът му трябвало да напусне къщата заради упражнявано системно домашно насилие. Танер обаче не работел, нямал пари за храна и баща му пак го прибрал вкъщи.

Въззивната инстанция отхвърли защитната версия на подсъдимия, че той първи е бил нападнат и потвърди, че убийството е извършено умишлено, с особена жестокост и в условията на домашно насилие. Магистратите обаче сметнаха психичното и други хронични заболявания на Танер като смекчаващи вината обстоятелства и приеха, че зад решетките той може да се превъзпита за срок от 18 години. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.