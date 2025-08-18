Върнаха парите на 90-годишен, дал 17 800 лв. на ало измамник

Столичната полиция разкри телефонна измама и върна 17 800 лв., дадени от 90-годишен на мъж, представил се за полицейски служител.

На 13 август около 14 ч. на спирка на градския транспорт в столичния квартал „Младост 3“ измамникът заблудил възрастния човек, че съдейства на органите на реда за разкриване на ало измама.

Малко след като му дал парите, пенсионерът се усъмнил, обадил се на свои роднини, които подали сигнал на телефон 112. Част от сумата е намерена у задържания, а друга – в жилището му и е върната днес на пострадалия, разказа наблюдаващият делото прокурор Валентин Добрев.

По случая е образувано досъдебно производство, 60-годишният измамник И.К. е бил задържан за срок до 72 часа. Вчера по искане на Софийската районна прокуратура е наложен постоянен арест от Софийския районен съд. Мярката за неотклонение подлежи на обжалване.

Главен инспектор Стефан Попов каза още, че след задържането на "мулето" продължава да се работи по установяване на фактическите извършители на телефонната измама, които по оперативни данни са в Румъния.