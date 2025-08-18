Мъж от Велико Търново е в тежко състояние след катастрофа с АТВ

Мъж на 42 години от Велико Търново е в тежко състояние след катастрофа с АТВ, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Произшествието е станало снощи в село Дичин. По първоначална информация водачът е загубил управление над превозното средство и се е преобърнал на платното за движение.

Той е настанен във великотърновската болница с опасност за живота. Взета му е кръвна проба за проверка за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Започнато е досъдебно производство.