МВР: Поне 69 хиляди българи са ползвали хероин през изминалата година

Поне 69 хиляди българи на възраст 15–64 години са ползвали хероин през 2024 г. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на фейсбук страницата си, като цитираха данни от Национално изследване SOVA 5, публикувано в края на месец май от Националния фокусен център по наркотици и наркомании.

Над 868 кг хероин са задържани при операции на МВР и Агенция „Митници“ през изминалата година, се посочва в информацията.

Според ведомството, произходът на дрогата е основно от азиатски страни, като над 85% идват от Афганистан.

Получава се чрез преработка на опиумен мак, а фодишната печалба по криминалната веригата надхвърля 65 млрд. долара.

Хероинът е синтезиран за пръв път през 1874 г. от Чарлз Райт. Бил е продаван легално като лек срещу кашлица и болка. Днес се смята, че е едно от най-пристрастяващите и смъртоносни вещества.

Той е 2–3 пъти по-силен от морфина и пристрастява още след първите дози. Смъртта при предозиране настъпва за минути. Често смесван с фентанил, което покачва риска многократно. Убива като блокира дишането.

Продължителната употреба води до тежки увреждания на вените, сърцето, черния дроб и мозъка.