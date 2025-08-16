Кървавият полет в петъчната нощ

Шофьор с книжка на 2 седмици вдигна 170 км/ч и уби човек

Проверяват версията за отвличане на вниманието на Виктор, забил мощно "Ауди" в автобус

Момичета на 18 и 25 години берат душа в болница

Със скорост около 160-170 км/ч са забил автомобилът “Ауди” в спрелия автобус на градския транспорт и е отнел живота на 65-годишния пътник сириец. Това сочат първите изчисления, направени по записи от камерите на кръстовището на софийските булеварди “Константин Величков” и “Възкресение”.

Както съобщи “Труд news”, тежката катастрофа стана в петък около 1,45 часа през нощта. Заради високата скорост по единия булевард аудито, управлявано от 21-годишния Виктор Илиев, не успяло да влезе в завоя, пресякло трамвайните линии и от бордюра на една от спирките излетяло на метър и половина от земята. Колата влетяла като снаряд през страничния прозорец в автобуса от нощната линия, който бил спрял на червен светофар. В автобуса освен шофьора, който е пострадал и в болница, имало 65-годишен кондуктор и само един пътник. Това е чужденецът, който бил премазан и загинал на място. Две момичета на 18 и 25 години, които пътували в аудито с Виктор и негов 21-годишен връстник, са откарани във ВМА. Състоянието на спътничките е тежко, животът им до късно вчера продължаваше да бъде в опасност. Общият брой на ранените е шест, трима от които са леко пострадали.

Виктор Илиев има шофьорска книжка на 1 август - две седмици преди кошмара. Аудито е 15-годишно, взето е на лизинг и не се води на негово име. Преди няколко месеца е пусната обява, че се продава за 55 000 долара и в нея се сочи, че е модел RS5 и има мощност от 450 конски сили. Най-вероятно е дадено на Виктор да кара от негов приятел или роднина само за вечерта, или за последните дни.

Пробите за алкохол и дрога на младежа са отрицателни. Нещо повече - около час преди сблъсъка, патрул на КАТ-София спрял аудито за проверка, Виктор пак бил тестван без резултат. Полицаите обаче видели, че в автомобила няма пожарогасител и аптечка и му написали фиш за 50 лева. Това била шестата му подобна глоба за 2-те седмици шофьорски стаж.

Една от версиите за причината за катастрофата е отвличане на вниманието на шофьора. Според експерти освен че е неопитен и че е карал като луд, той не е предприел нищо, за да намали скоростта преди влизането в завоя, не успява и да задейства спирачките.

Проверява се и дали в момента на приближаването до кръстовището за аудито е светнало жълто, което също може да е една от причините Виктор да не е намалил скоростта. При всички случаи обаче, ако в съда бъде доказано, че е карал с около 3 пъти по-висока скорост от разрешените 50 км/ч в градски условия, младежът може да получи присъда с двуцифрено число за годините в затвора.

Виктор се пускал как дрифти в Тик Ток

Младежът от “Факултета” хващан за дребни кражби

Виктор Илиев от “Факултета” - горещ привърженик на Тик-Ток.

21-годишният Виктор Илиев от квартал “Факултета” пускал свои клипове как дрифти, и кара автомобил в Тик Ток, още почти година преди да получи шофьорска книжка. През април той публикува своя снимка от шофьорското място на лек автомобил, а друго видео показва как мощен автомобил “Мерцедес” дрифти на място, а в колата е той - с пачки в чанта. Пачките се появяват и в още едно видео - как ги брои в апартамент със свой приятел.

Иначе младежът няма криминално досие, като се изключат две регистрации, когато е бил 16-годишен и го хванали да краде алкохол от магазин. Това дори и на полицаите, които го записали, се сторили дребни прегрешения, затова не го дали нито на Детска педагогическа стая, нито към момчето били прилагани някакви възпитателни мерки.

Пътните полицаи проверяват в своите архиви дали са засичали Виктор Илиев сред участниците, “навигаторите” или обикновените зяпачи на автомобилни гонки, които младежи с мощни автомобили и мотори си устройват по софийските улици. Униформените ги ловят при хайки и записват данните им, но тази информация е оперативна и не може да се използва от КАТ, например - да отказват да дават книжки, да правят регистрации и т.н.

Проверяват инструктора, обучавал Виктор

Пращат полицейски патрули за фалшиви книжки по циганските махали

Искат проверка и на шеф от ДАИ, както и по училищата за фалшиви дипломи

Пътните полицаи започват проверки за фалшиви шофьорски книжки в кварталите “Факултета” и “Христо Ботев”, както и около битака в кв. “Малашевци”.

Полицията в София започва проверки на шофьорите в циганските махали. Патрули ще бъдат разположени на входовете и изходите на кварталите “Факултета” и “Христо Ботев”, а в почивните дни около битака в кв. “Малашевци”. Полицаите ще събират данните на водачите, с които след това ще се проверят школите, в които са се обучавали. Проверки ще има и на членовете на изпитните комисии на автомобилната администрация, бившата ДАИ, както и по училищата за фалшиви дипломи за завършен 10-и клас.

Виктор, който се вряза в автобуса, е бил обучаван от инструктора Николай Начев, който има еднолична фирма. Тя ще бъде проверявана от бившата ДАИ по нареждане на транспротния министър Гроздан Караджов.

Опитни автомобилни инструктори и представители на неправителствени организации вчера призоваха Караджов да заповяда на служителите на автомобилна администрация, които са длъжни да пазят дигитални записи от изпитите, да отворят архивите, за да се види как се представил Виктор на листовки и на изпита.

Диана Русинова, шеф на Европейския център за транспортни политики, зададе във фейсбук въпрос на министъра вярно ли е, че Симеон Пилибосян - ръководител на председателите на изпитни комисии на бившата ДАИ в Софийска област е бил хванат миналата година да кара пиян в Смолян и ме у взета книжката.

Шофьорът, помел шестима, имал книжка от 3 месеца

МВР проверява полицаи, правили оглед на катастрофа с АТВ

Майка и дете са в кома

Никола Бургазлиев е в шок, след като помете петима на тротоар.

18-годишният Никола Бургазлиев, който премаза с АТВ на тротоар в Слънчев бряг шестима души, има книжка от май месец тази година. Той е с обвинение да нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, но то е работно и може да бъде преквалифицирано, съобщи районният прокурор на Бургас Мария Маркова.

Повечето пострадали са от Пловдив и техни близки се опасяват, че ще бъде направен опит да се омаловажи вината на шофьора, защото родителите му работят в районното полицейско управление в Несебър. МВР е назначило проверка, за да се види дали колегите им са си свършили качествено работата при огледа на местопроизшествието.

Двама от ранените - 35-годишна жена и 4-годишното ѝ момченце са много тежко състояние с гръдни и черепно-мозъчни травми, те са в медикаментозна кома. Други 2 деца - на 6 и на 12 г. са със сериозни наранявания. Служител на хотела, пред който е станала катастрофата, е бил затиснат от АТВ-то до стената и е със счупен таз.

Бургазлиев твърди, че са отказали спирачките на АТВ-то, но служител на хотела, който е гледал записите смята, че скоростта на превозното средство е била твърде висока, затова младежът не е могъл да го овладее. Назначени са автотехнически експертизи, извършва се и проверка на фирмата, собственик на возилото - “Съмър турс” ЕООД. Засега дейността є не е ограничена и тя продължава да дава под наем АТВ-та.