Заклаха жена на полицай, докато той е на дежурство (обзор)

Опит за среднощен обир в Първомай

Издъхнала с пронизана сънна артерия

Синът открил тялото на майка си в 2 часа след полунощ

Неизвестен уби жена на полицай през нощта срещу неделя, докато мъжът ѝ Здравко Грозев е бил на дежурство в районното управление в Първомай. Трагедията се разиграла на ул. „Дебър”, когато 44-годишната Димитрина била сама вкъщи.

Късно през нощта вкъщи се върнал 18-годишният ѝ син, който заварил входната врата отворена, а майка си Димитрина обляна в кръв на пода в банята. Жената имала рана на шията и е починала от кръвозагуба, установили медиците от „Спешна помощ”.

Цялата полиция в района беше вдигната на крак. Криминалисти предполагат, че бандити са влезли в къщата, за да я оберат, но жената се е събудила и ги подгонила. Убиецът успял да я наръга с нож, а жертвата се е добрала до банята, където е паднала.

Не се знае колко са били престъпниците, работи се по версията, че вероятно са били поне двама. При разпитите съседите са казали, че са видели през нощта мъж с качулка, който избягал към реката. Полицията разпитва и криминално проявени от Първомай и региона. На помощ на местната полиция са пристигнали и разследващи от Пловдив. Униформени казаха, че ще работят денонощно, докато бандитите не бъдат заловени.

Освен обир, криминалистите работят и по всички останали версии. Едната от тях е убийството да е извършено за отмъщение, заради работата на съпруга. Те предполагат, че престъпниците са наблюдавали дома и са знаели, че жертвата е била сама през фаталната нощ. Възможно е тя да е познала нападателя и затова да е била намушкана.

Престъпниците са оставили следи на мястото, разбра „Труд news” от местни полицаи. Според тях, е въпрос на не много време, те да бъдат задържани.

Семейството има и дъщеря, която е студентка в Пловдив. Синът е ученик, догодина ще бъде абитуриент. 44-годишната Димитрина е работила като счетоводител в детската градина в квартала.

Жителите му са в шок след убийството и споделиха, че се страхуват, защото много от тях живеят в къщи, в които никой няма да ги чуе, ако бъдат нападнати.