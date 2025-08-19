За три дни: КАТ хвана водач с фалшива книжка и петима неправоспособни в София

Един човек е задържан при операция на СДВР в София да управлява автомобил с фалшива книжка. Това съобщи на брифинг пред медиите комисар Стефан Тотев, заместник-началник на Пето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

"От петък на територията на Столична дирекция на вътрешните работи е в ход полицейска операция, насочена към пътния травматизъм и неговото противодействие. По отношение на нарушенията мога да кажа, че са установени - имаме неправоспособни водачи и такива, които управляват МПС след употреба на алкохол. Също така сме установили и водач, който управлява с фалшиво свидетелство за управление", каза той.

Това се случва в рамките на 3 дни, като тази операция е на територията на цялата столица.

Как изглежда една фалшива книжка – обясни комисар Тотев:

"Има книжки, на които им е предаден доста достоверен вид и на пръв поглед не винаги може да се каже дали тази книжка е фалшива. Има и такива с по-ниско качество, разбира се, но категорично може да се каже дали е фалшива, след като тя бъде изследвана, съпоставена с образците от съответната държава - дали ще бъде българската държава или чужда такава".

Наказанието за притежание на фалшива шофьорска книжка може и да е лишаване от свобода, допълни Тотев.

„Със сигурност наблюдаваме един възпиращ и превантивен ефект спрямо високата скорост. Все повече водачите биват дисциплинирани, а нарушенията в тази посока намаляват", обясни комисар Тотев. И подчерта, че полицейската операция е на територията на цялата столица.