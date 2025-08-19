Катастрофа затвори пътя между Звъничево и Лозен

Пътят между селата Звъничево и Лозен е временно затворен заради катастрофа между два автомобила. По първоначална информация има един пострадал, който се транспортира в МБАЛ – Пазарджик.

Движението се пренасочва по обходния маршрут Звъничево – Братаница – Ветрен Дол – Варвара – Септември. На място се извършва оглед.

На място са изпратени екипи на Районното управление в Пазарджик, сектор "Пътна полиция", пожарната и Спешна помощ.

Предстои извършването на оглед на местопроизшествието.