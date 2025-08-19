Незаконен водопровод в ромската махала в Смолян остави "на сухо" абонати на ВиК

При проверка в ромската махала в Смолян, местното дружество „Водоснабдяване и канализация“ и полицията установиха нерегламентирано водохващане от напорния водопровод в квартал Устово. Това съобщи инж. Костадин Тотев – управител на водното дружество, пред БТА. До проверката се е стигнало след сигнали на жители на града, живеещи в района на махалата, известна като Втори километър, че нямат вода.

"Извършихме проверка и констатирахме, че водата е отклонена от водопровода, който захранва водоема. Заради незаконното водохващане водоема не може да зареди и хората, които са абонати на „ВиК“, остават без вода", посочи инж. Тотев. Той допълни, че живеещите в ромската махала никога не са били абонати на дружеството.

Според управителят на ВиК незаконното водохващане най-вероятно е станало в неделя.

Районният прокурор на Смолян Татяна Найденова посочи, че по случая е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител по чл. 234 в, ал. 1 от Наказателния кодекс – за неправомерно присъединяване към водоснабдителната мрежа.

В ромската махала в квартал "Устово" на един адрес са регистрирани 100 души, каза заместник кметът на Смолян Мариана Цекова.

От „ВиК – Смолян“ съобщиха и за подобен случай в девинското село Осиково, където наскоро бе въведен режим на водата. При проверка на довеждащите водопроводи са установени две нерегламентирани водохващания преди населеното място, с множество отклонения. То е извършено от довеждащ етернитов водопровод Ф110, чрез водоземни скоби.

От дружеството изчисляват, че загубите от тази кражба на вода се равняват приблизително на два-три литра в секунда, което е причина за значително намаляване на притока към селото.

Заради частни интереси за поливане на градини и зеленчукови насаждения, цялото населено място бе поставено на воден режим.