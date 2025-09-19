Дрогата взе три жертви за полугодие във Варна, деца се тровят с вейпове и фентанил

Трима мъже на възраст от 37 до 45 г. са починали след интоксикация с наркотици за първото полугодие на тази година. Други 244 възрастни и 19 подрастващи са търсили Спешна помощ или са попаднали в токсикологията след употреба на дрога. Едно от децата е било малолетно, а другите са на възраст 15-17 години.

Данните бяха изнесени на заседание на Общинския съвет по наркотичните вещества, предаде кореспондентът на "Труд news" в морската столица.

Броят на интоксикациите не намалява - за цялата минала година случаите са били общо 458, в 36 от които става дума за деца. Но за разлика от 2024 г. сега най-много са интоксикациите с опиоиди, а не със стимуланти.

“70 души са потърсили помощ след такива отравяния, в 26 от случаите с фентанил, а в останалите с хероин и метадон. При 32-ма пациенти се е наложило прилагането на антидота “Налоксон”. Втори по честота са интоксикациите със стимуланти - амфетамин, метамфетамин, кокаин и екстази - 57, а с канабис са 19”, каза Светлана Коева, шеф на общинската дирекция “Превенции”. Според анализа с райски газ са се отровили шестима, а модните вейпове с канабиноиди са пратили в болница 15 души, осем от които са били подрастващи. Четири от лекуваните от януари до юли деца са комбинирали дрогата и с алкохол, а по улиците на града униформени са засекли 29 деца с наркотици за собствена употреба, предимно марихуана.

В града не са засичани нови видове дрога, но не спира разпространението на фентанил и синтетични канабиноиди, които са рискови и при еднократна употреба, предупреди Надежда Русева, инспектор в сектора за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в ОДМВР-Варна.

Тя отчете, че при летните нощни акции на полицията в града са съставени 6 акта на заведения, сервирали алкохол на подрастващи. Спипани са били 250 непълнолетни и 3 малолетни без родители и легитимни придружители.

“Много родители не са наясно, че от миналата година е задължително при всяко излизане на дете над 14 г. след 22 часа с пълнолетен придружител - дори брат, сестра или роднина, трябва да попълнят декларация за съгласие. Децата пък сами си пишат такива. Затова винаги първо звъним на родител, за да установим дали документът е истински”, каза Русева. По думите й сред установените малки нарушители е имало деца и от други градове, дошли сами във Варна, за да се забавляват. Наложило се е да бъдат настанени в център, докато родителите си ги приберат и си получат акта. Глобите по съставените 253 акта са от 300 до 500 лв.