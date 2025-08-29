Откриха труп на 18-годишна, предозирала с фентанил

Бездиханното тяло на 18-годишно момиче е открито в близост до стадион "Христо Ботев" в Пловдив. По информация на "Trafficnews" починалата се казва Йоана П.

Трупът е открит в началото на седмицата, посочват регионалните медии, но случаят бе разгласен чак днес, 29 август.

Експертизата е потвърдила, че девойката е починала след предозиране с фентанил - синтетичен опиат, който все повече заплашва живота на младите хора в страната.

Преди броени дни от МВР съобщиха, че от началото на годината ГДБОП и СДВР са иззели близо 6 килограма от дрогата, която може да убие човек дори в минимални количества.

“Всеки ден виждаме с очите си хора в безпомощно състояние. Фентанилът е виновник за голямата смъртност в Америка в последно време, за жалост тези процеси се пренасят и у нас. Дори минимална доза убива. Той е стократно по-силен от хероина, затова често го смесва с друг вид дрога и става коктейл от опасни вещества”, коментира темата неотдавна пред “Труд news” Юлия Георгиева, председател на Център за хуманни политики, базиран в столицата. Организацията помага на наркозависими и е единственото място в София, където те могат да получат помощ и подкрепа.

"Във Фентанила на черно има примеси, които не сме идентифицирали, На практика не знаем какво слагат в него. Това го прави изключително опасен и токсичен. За разлика от класическите и добре познати наркотични вещества, той поразява не само сърдечната дейност, дишането и белия дроб, а директно удря органно - токсичен е за сърцето и главния мозък. Не е нужно дори да говорим за предозиране, а само за еднократен опит", заяви пред “Труд news” доц. Маргарита Гешева, началник на клиниката по токсикология в “Пирогов”.

Тя не скри, че в отделението имат смъртни случаи, вследствие на фентанил. “Имаме смъртни случаи, починали са регистрирани и при колегите от токсикологията на ВМА.