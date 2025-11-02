Граждански патрул разкри наши джебчийки в Мадрид

Идентифицирани са повече от 150 жени, които били от една ромска банда

Публикуват снимките им в социалните мрежи

Група доброволци в испанската столица Мадрид разкри добре организирана мрежа от български джебчийки, която е действала по улиците и метрото на града в продължение на две години. Организацията “Патрула Мадрид” документира престъпленията и публикува снимки на извършителките в социалните мрежи, предупреждавайки обществеността за дейността им.

Членовете на патрула твърдят, че мрежата е пирамидално организирана и нанася сериозни щети на имиджа на България. “Ние сме обикновени граждани - собственици на ресторанти, барове, аматьори-гидове, пенсионери”, казва един от доброволците. Въпреки че сред задържаните има и румънци и босненци, според патрула най-голямата и организирана група са именно българските гражданки.

През двегодишната си дейност гражданският патрул е изградил ясен профил на извършителките. “Идентифицирали сме повече от 150 жени тук, които са от една и съща банда. Те са ромски семейства от България”, споделя друг член на организацията. Доброволците описват извършителките като жени на възраст между 25 и 40 години, които се държат сериозно, почти никога не се усмихват и действат винаги по двойки. Разпознават ги и по начина на обличане и носенето на слънчеви очила.

Според гражданския патрул с времето българските джебчийки са станали все по-креативни в методите си. Основни жертви са възрастни хора и туристи от Източна Азия, които носят по-големи суми в брой. Често извършителките действат в претъпкани автобуси и обществени места, като прикриват ръцете си с дрехи, за да измъкват портфейли от чанти или джобове.

Според патрула, дейността на групата е свързана с други престъпни организации, занимаващи се с трафик на коли, наркотици и пране на пари, което прави мрежата особено опасна и добре структурирана.