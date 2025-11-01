Млада майка и дете пострадаха в катастрофа

21-годишна жена и 3-годишното ѝ дете са пострадали при катастрофа в смолянското село Ровино, съобщиха от Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" в Смолян. Майката и детето са приети в Спешно отделение на болницата.

По първоначална информация жената е загубила контрол над автомобила, който се удря в бордюра и се преобръща по таван.

Към момента състоянието на пациентите е стабилно. И майката, и детето са без опасност за живота. Предстои да им бъдат направени образни изследвания.

Външни наранявания имат и детето и майката, като главно ударите са в областта на главата. Имат подкожни хематоми и охлузни рани.

„Майката е със загуба на съзнание и ретроградна амнезия, поради което е назначен скенер на глава, в случай че е с мозъчно сътресение. Ако скенерът е негативен, най-вероятно ще бъде приета в хирургичното отделение с цел наблюдение“, посочи д-р Стефанов, цитиран от БТА.



