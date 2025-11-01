Убитата в магазин е на 45 г., килърът я застрелял с четири куршума в главата

Автор: Труд онлайн
Крими и право

Жена на 45 години е жертвата от убийството, станало през нощта срещу 1 ноември в София.

"Труд news" припомня, че трагедията се разиграва в денонощен хранителен магазин на ул. "Цар Симеон". Убитата била собственичка на обекта, но поради липсата на персонал понякога давала нощни смени. 

По непотвърдена до момента от МВР информация, жертвата и убиецът са се познавали и двамата ги свързвало общо минало. 

Извършителят е изстрелял четири куршума в тялото на жената, след което веднага е избягал от местопрестъплението. Властите го издирват. 

Очаква се по-късно СДВР да даде подробности по случая. 

