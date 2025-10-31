Защитата на варненския кмет Благомир Коцев поиска делото да бъде прекратено

Още по темата: Прокуратурата ще повдигне нови обвинения срещу Благомир Коцев 27.10.2025 11:07

След като се запознаха с материалите по т.нар. корупционно дело в Община Варна, адвокатите на кмета Благомир Коцев поискаха то да бъде прекратено, а мярката му за неотклонение - обменена. Ако това не стане, ще бъде внесено ново искане за промяна на мярката му за неотклонение, обяви пред журналисти един от защитниците му Ина Лулчева, след като по-рано Комисията за противодействие на корупцията предяви на Коцев и защитника му всички материали по делото.

Над 40 тома са доказателствата по делото. В понеделник бяха повдигнати нови обвинения на всички участници в разследването, като те вече не са организирана престъпна група, а са престъпно сдружение. По част от престъпленията, като обвиняема за съучастник беше привлечена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова, припомня БНТ.

Освен за участие в това престъпно сдружение, обвиненията са за трикратно искане на подкуп от трима различни бизнесмени, както и два опита за принуда, които Благомир Коцев заедно със съучастници е опитал да реализира спрямо бивша служителка в община Варна, както и спрямо предприемач, на който са искали да прехвърли половината от договорите си, които са сключили с различни структури от община Варна на друг бизнесмен.

Адвокат Лулчева посочи, че следва да се предявят материалите и на другите обвиняеми по делото, а след това прокурорът трябва да реши дали ще прекрати делото, дали ще го върне за допълнително разследване или ще изготви обвинителен акт.

"Всички последни обвинения се базират на свидетелски показания събрани през месец юли, няма нито едно доказателство събрано по-късно, което да е относимо към обвиненията, и да оправдае задържането на кмета на Варна с доводите, които се правеха досега, че трябва още много да се разследва", каза адвокат Лулчева.

Тя добави, че не е извършена и никаква дейност по проверка на показанията на разпитаните през юли свидетели. Също така, обвиненията, които се повдигат за искани подкупи, са от лица, които не казват, че им е искан подкуп от кмета, а от други хора, каза Ина Лулчева и уточни, че всички те са обвиняеми. По думите ѝ има и обвинение срещу Коцев, че бил принудил служителка в общината да извърши действие по служба, което тя не искала да извърши.

Адвокатът коментира още, че по делото продължава да има неустановен народен представител като единствената конкретизация е, че той е от 51-ото НС, като този факт не се посочва от свидетел по делото.

„За нас е изключително удовлетворително, че това досъдебно производство приключва и ако прокурорът не постъпи както би следвало, да прекрати наказателното производство, делото ще бъде внесено в съда, където най-накрая ще може да се получи справедливост“, каза адвокат Лулчева. По думите ѝ към момента с оглед приключване на производството, по тези обвинения, няма никакво основание Блгомир Коцев да стои в ареста или да се иска отстраняването му от длъжност.