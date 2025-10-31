Мъж отнесе 2 г. затвор за кражба

По обвинение на Софийска районна прокуратура на 2 години затвор е осъден 46-годишен мъж за кражба.

И.Д. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 02.07.2025 г. в с. Панчарево е счупил прозорец на лек автомобил „Шевролет“ и отнел чужди движими вещи – сумата от 1200 лв. и портмоне от владението на И.П.

По случая е водено досъдебно производство за престъпления по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.“а“ от НК. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи И.Д. като автор на деянието.

Състав на Софийски районен съд призна И.Д. за виновен по повдигнатото му обвинение и беше наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно при строг режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.