Катастрофа и бой в центъра на София

Катастрофа в центъра на София завърши с физическа саморазправа. Инцидентът е станал днес в 14:50 ч. на бул. „България“ в района на НДК в посока кв. „Бояна“. Става въпрос за лек сблъсък между два автомобила.

След удара водачите – мъж на 56 години и жена на 45 години – излезли от колите си и влезли в конфликт. По време на свадата мъжът удря жената и тя пада на земята.

Пострадалата е откарана в болница с травма на главата, а мъжът е задържан от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщават от СДВР, пише "Фокус".