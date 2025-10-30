Доживотен затвор без замяна за  двойния убиец Станимир Рагевски

Осъден е да плаща 480 000 лв. кръвнина

Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда без право на замяна на строителния предприемач Станимир Рагевски. Той е признат и от втората инстанция за виновен в това, че е застрелял и разчленил брокерката на имоти Теодора Бахлова и строителния работник Юмер Мехмед.

В решението, което е от 130 страници, апелативните магистрати са анализирали всички факти и обстоятелства, свързани с двете тежки умишлени престъпления.

Първото убийство Станимир Рагевски извършил на 29 октомври 2020 г. Той застрелял с пистолет “Макаров” брокерката Теодора Бахлова, с която били приятели, след това разчленил трупа, натъпкал части от него в бидон с киселина, а други заровил в градинка пред жилищна кооперация. Причината за зверството били пари, които тя му дължала. За това убийство той получи 20-годишна присъда.

През август 2021 г. изчезна и 28-годишният Юмер Мехмед, който се познавал добре с Рагевски. Останките му бяха намерени в чували край езерото Вая. За престъплението присъдата на бизнесмена беше доживотен затвор без право на замяна и съдиите смятат, че такава трябва да е и общата му присъда. Рагевски е признат за виновен и за незаконно притежаване на оръжие и наркотици. Осъден е и да плати кръвнина по 200 000 лв. на дъщерята и майка на Теодора Бахлова и по 20 000 лв. на майката на Юмер и жената, с която живеел.