Четирима българи ще лежат в затвора във Франция

Те са признати за виновни, че са нарисували ръце върху Мемориала на Холокоста през май 2024 г.

Четирима български граждани получиха присъди между 2 и 4 години затвор във Франция за оскверняване на Мемориал на Холокоста, съобщава Франс прес.

Парижкият наказателен съд осъди Георги Филипов и Кирил Милушев, определени като „извършители“, на по две години затвор. Николай Иванов и Мирчо Ангелов – смятани за „мозъци“ на операцията, бяха осъдени съответно на по-дълги присъди, като Ангелов все още е на свобода. Всички четирима получиха и доживотна забрана за влизане на френска територия.

Мемориалът беше осквернен с червени отпечатъци от ръце миналата година – акт, който прокуратурата подозира като част от чужда намеса, свързана с Русия. Вандализмът е извършен на фона на изострено напрежение във Франция заради войната между Израел и „Хамас“, започнала през октомври 2023 г.

Това е първият процес по рода си във Франция, част от серия подобни случаи, за които се предполага, че са били организирани от чужда сила с цел дестабилизация. Макар обвиняемите да не са съдили за действия от името на чужда сила – защото това обстоятелство е добавено в наказателния кодекс едва след инцидента – съдиите в решението си заявиха, че чуждестранната намеса е „безспорна“ и е имала за цел да възбуди общественото мнение, да използва съществуващите разделения и да фрагментира френското общество.

Стената на Мемориала, изцапана с червени отпечатъци, изброява 3 900 души, наградени за защитата на евреите по време на нацистката окупация на Франция през Втората световна война. Няколко други отпечатъка бяха открити и в близките райони на центъра на Париж.

Прокуратурата уточни, че двама от извършителите са били хванати да поставят шаблони върху паметника и са идентифицирани чрез охранителни записи. След това трима от тях са напуснали страната чрез автобус за Белгия и последващ полет за България.

Френската прокуратура посочи, че инцидентът с червен отпечатък от ръка е вероятно „оркестриран от руските разузнавателни служби“ и е един от деветте подобни предполагаеми акта на чуждестранна намеса. Сред другите случаи се включват звездите на Давид, поставени с шаблони в Париж през октомври 2023 г., ковчези с надпис „Френски войници на Украйна“ пред Айфеловата кула през юни 2024 г. и свински глави, оставени пред джамиите в Париж през септември 2025 г.