Условна присъда за учителя, блудствал с ученичка в София

Учителят по физическо възпитание в столично училище, обвинен в педофилия, бе осъден условно, съобщава BTV. 31-годишният Х.К. получи наказание от две години и осем месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от пет години.

Решението на Софийския районен съд не е окончателно и подлежи на обжалване.

Мъжът бе задържан на 25 август, след като момичето подало жалба в полицията. По-късно стана ясно, че мъжът, водил девойката в столичен хостел.

Адвокатът на подсъдимия, Петър Чалънов, заяви, че разговорите между учителя и ученичката първоначално са били за литература, книги и спорт. По думите му семейството на момичето е било информирано за връзката, но не е предприело мерки.