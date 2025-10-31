Седем месеца от смъртта на Сияна, баща ѝ с емоционални думи

Изминаха точно седем месеца от тежката катастрофа край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. Инцидентът се случи на 31 март на пътя Луковит – Плевен, когато камион блъсна колата, в която детето пътуваше с дядо си и баба си.

Бащата на Сияна, Николай Попов, сподели емоционално послание в социалните мрежи:

„Днес. Седем месеца без теб. Прекрасно, слънчево дете. Станах, изправих се и продължавам. Избрах да не мразя, да не отмъщавам, да не деля, а да събирам. Да помагам. За да променя…“

Трагичният инцидент предизвика национални протести с призиви за спиране на войната по пътищата, въвеждане на спешни законови промени и налагане на по-тежки наказания за нарушителите на пътя.

Припомняме, че този месец Попов изрази съмненията си в решаващата автотехническа експертиза. Според него вещото лице по делото е свързано с един от адвокатите на обвиняемия, а следственият експеримент е направен с празен камион.

Следващото заседание по делото е насрочено за 25 ноември.