Съдът пусна под гаранция от 3000 лв. мъж, убил 18-годишен пешеходец на пътя

Врачански окръжен съд наложи парична гаранция в размер на 3 000 лв. на 24-годишен мъж от гр. Козлодуй, който на 26 октомври помете и уби на място 18-годишен пешеходец. С решението си на практика магистратите не уважиха искането на прокуратурата за постоянно задържане в ареста на обвиняем за причиняване на смърт на пътя.

24-годишният Г. Р. бе привлечен като обвиняем за това, че на Димитровден през нощта на обходния път на Козлодуй с колата си "Сеат" е помел и убил намиращия се на пътното платно 18-годишен пешеходец с инициали Е. В.

С действието си шофьорът е нарушил Закона за движение по пътищата, като не е намалил скоростта, не е предприел аварийно спиране и така предизвикал катастрофата. Нещо повече - след трагичния инцидент водачът не е спрял да помогне на ранения, нито да провери състоянието му, а директно е избягал от местопроизшествието, уточняват от държавното обвинение.

Въпреки утежняващите обстоятелства около трагедията, завършила със смърт на 18-годишен младеж, Врачанският окръжен съд пусна водача под парична гаранция.

„За да се определи исканата най-тежка мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия е необходимо да са налице предпоставките по чл.63, ал.1 НПК, а именно: за престъплението, за което обвиняемият е привлечен в това му качество, да се предвижда наказание лишаване от свобода; от събраните в досъдебното производство доказателства да може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен; и да съществува поне една от алтернативните опасности - да се укрие или да извърши престъпление", се казва в решението на съда.

