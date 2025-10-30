МВР издирва 15-годишно момиче, изчезнало преди три дни

Полицията в Благоевград издирва Мария – Кристина Капитанска на 15 години. Момичето е в неизвестност за близките си от 27.10.2025 година.

Висока е около 150 см със слабо телосложение, тъмнокестенява коса и кафяви очи. На 27.10.2025 г. е била облечена с черен клин, черно късо яке с качулка и ярко розови маратонки, съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград.

От МВР умоляват всички, които имат информация за момичето да подадат сигнал на телефон 112, на телефон 073/867 434 или в най-близкото полицейско управление.