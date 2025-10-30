Апелативният съд потвърди присъдата: Двойният убиец Станимир Рагевски ще лежи доживот

Килърът ликвидира бургаска брокерка и строителен работник

Двойният убиец Станимир Рагевски, който ликвидира брокерката Теодора Бахлова и строителния работник Юмер Мехмед, ще лежи доживот без право на замяна. Това са постановили магистратите от Апелативен съд - Бургас. Решението им бе очаквано година и осем месеца, а убийствата, които хвърлиха в ужас цялата държава, станаха през 2020 и 2021 година.

Становището на държавното обвинение е, че актът на първата инстанция е законосъобразен, обоснован и справедлив, и следва да бъде потвърден. Частните обвинители, в лицето на близките на двамата убити, също настояваха Апелативният съд да потвърди присъдата.

В решението, което е от 130 страници, магистратите са направили обстоен анализ на всички факти и обстоятелства, свързани с извършените престъпления и е отхвърлил жалбата на адвокатката на Рагевски - Ваня Радиева, която настоявала за отхвърляне на постановената от първа инстанция присъда и за постановяване, че подопечният ѝ е невинен.

Станимир Рагевски е признат за виновен от двете съдебни инстанции в това, че на 29.10.2020 г. в Бургас умишлено умъртвил брокерката Теодора Бахлова чрез използване на огнестрелно оръжие - пистолет "Макаров", със заличен фабричен номер, поради което е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от двадесет години. Причината - брокерката го завлякла с пари. Убил я точно преди тя да замине за Лондон, където живеела през последните години. Жената имала и самолетен билет за полета. На всичко отгоре, Рагевски бил семеен приятел. След убийството, тялото било натъпкано в бидон с киселина, а части от него заровени в градинка пред жилищна кооперация.

Признат е за виновен и в това, че на 04.08.2021 г. в гр. Бургас умишлено умъртвил Юмер Мехмед /който очевидно разбрал за убийството на брокерката/, чрез използване на огнестрелно оръжие - пистолет "Макаров", със заличен фабричен номер, като убийството е било извършено предумишлено и след като вече е убил Теодора, за което престъпление не е била постановена присъда, поради което е осъден на „доживотен затвор без замяна“.

Със същата присъда Станимир Рагевски е признат е за виновен в това, че в периода от 29.10.2020 г. до 04.08.2021 г. в гр. Бургас държал огнестрелно оръжие, а именно пистолет „Макаров“ със заличен фабричен номер, както и боеприпаси за огнестрелно оръжие, а именно 15 бр. патрони калибър и предал на Деян Дичев огнестрелното оръжие и 13 броя патрони, без да има за това надлежно разрешение, поради което е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от 8 години.

Признат е за виновен и за това, че на 04.08.2021 г., без надлежно разрешително разпространил, като предал на Деян Дичев високорискови наркотични вещества, а именно: коноп с нетно тегло 5,472 грама, на стойност 32,83 лева; коноп с нетно тегло 1,013 грама на стойност 6,08 лева и смес от кокаин и пирацетам с нетно тегло 5,657 гр. на стойност 452,56 лева, поради което е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от три години и глоба в размер на 6000 лева.

На подсъдимия е определено едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду наложените му наказания, а именно „доживотен затвор без замяна“, което да изтърпи при „специален“ режим.

Рагевски е осъден за заплати обезщетения за претърпени неимуществени вреди в размер на по 200 000 лв. на пострадалите дъщеря и майка на Теодора Бахлова - Християна Иванова и Станка, и в размер на по 20 000 лв. на пострадалите майката на Юмер и приятелката му - Гюлфие Салибрям и Габриела.

Апелативният съд потвърди актуалната до момента мярка за неотклонение „задържане под стража“.